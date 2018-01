La meta de Atlas es llegar a semifinales

Dos Liguillas en 2017. El equipo tiene ahora mayor experiencia. Y quiere reflejarla en la cancha durante el Torneo Clausura 2018 que arranca este viernes. Atlas debutará frente a León, en el Estadio Jalisco. Pero desde ahora tiene clara su meta: llegar al menos a semifinales.

Las dos campañas anteriores terminaron en frustración para los Zorros. En el Clausura los eliminó Chivas, su acérrimo rival. En el Apertura sucumbieron frente al Monterrey. La instancia de cuartos de final fue el límite. Y ahora, los dirigidos por José Guadalupe Cruz quieren superarlo.

“Claro que sí, el hecho de entrar a Liguilla en los dos torneos anteriores te da esa experiencia. Nuestros jugadores jóvenes ya lo han vivido y saben lo que es jugar una Liguilla. La directiva y cuerpo técnico han traído otros jugadores para complementar lo que ya teníamos con gente de experiencia. Esperamos que le vengan a dar solidez al equipo y podamos obviamente dar ese plus. Queremos como mínimo estar en semifinales y esperamos que las cosas nos salgan bien”, explicó este martes Leiton Jiménez.

“En el futbol todo es posible y nosotros el último torneo lo demostramos, entramos a Liguilla. De pronto no nos fue bien, pero queremos superar esa instancia. Llegaron jugadores importantes que nos van aportar mucho, se han integrado bien al equipo y nos van a dar ese plus. Esto es de trabajo y de ir paso a paso. Confiamos en el plantel que tenemos, en el cuerpo técnico y en nuestro trabajo. Iremos partido a partido y el tiempo nos dirá si estamos o no para pelear el título”, añadió el defensor central.

El último torneo fue dominado por Tigres y Monterrey. Pero el Atlas no se siente menos. Confía en poder competir y convertirse en el animador que nadie espera. “Si nos ponemos a mirar la nómina, tienen equipos muy buenos los equipos regios y aparte amplia. En los últimos semestres han dominado la Liga, pero los demás equipos estamos para competirles. Esperamos estar a la altura y este semestre ser la sorpresa”, sentenció Jiménez.

Y es que el propio futbolista sabe que pocos apuestan por su equipo. “Nunca estamos como los favoritos. Nunca he viste un torneo donde empecemos y alguien diga que Atlas es favorito a la Liguilla. Pero no nos incomoda eso. Nos enfocamos en trabajar y demostrar en el terreno de juego que es donde uno debe mostrar de qué está hecho. Yo sé la clase de jugador que soy, lo que son mis compañeros y para qué estamos hechos”, aseveró.

Finalmente, explicó que aunque la meta es llegar a Semifinales, Atlas no olvida la tabla porcentual. Tiene ahora 13 puntos de ventaja sobre Veracruz, pero evita el exceso de confianza. “Somos conscientes que todavía no hemos salvado ese tema, pero nos hemos puesto objetivos grandes. Sabemos que si logramos esos objetivos, como entrar a la Liguilla y estar en buenos puestos, obviamente vamos a dejar atrás el descenso. Nunca se pierde de vista, esperamos cumplir este semestre con todos los objetivos que tenemos”, concluyó Leiton Jiménez.

¡Imperdible!