ENTREVISTA: Octagón va este año por la máscara de Fuerza Guerrera en el Estadio Azteca

El histórico luchador vuela alto y sonríe con la soberbia de quien se sabe una leyenda, entonces sus ojos brillan al imaginarse triunfante en medio del Estadio Azteca con la tapa de su acérrimo rival en la mano, ovacionado por la multitud como en su época de gloria. Octagón amenaza con revelar la incógnita del Mosco de la Merced en 2018.

“(Quiero) que la gente tenga la oportunidad de estar ahí conmigo cuando le quite la máscara a Fuerza Guerrera”, sostiene el gladiador veracruzano.

Más vivo que nunca en el ring, líder de la Asociación Nacional de Luchadores Profesionales Independientes (ANLPI), y entre tantos proyectos como empresario, el Amo de los ocho ángulos sabe que existe una cuenta pendiente en su carrera: la lucha de máscara contra máscara con quien siempre lo amarró a las cuerdas para castigarlo en los 90.

En entrevista para Publisport, el artemarcialista reveló que este año se llevará a cabo la anhelada lucha de apuesta y hará todo lo posible para que el Coloso de Santa Úrsula sea testigo del desenlace de la histórica rivalidad; además negó rotundamente que su carrera sobre el encordado esté cerca de llegar a su fin.

¿Qué proyectos tienes para 2018?

— Andamos sobre la máscara de Fuerza Guerrera. En el 2018 el señor Fuerza Guerrera y yo le debemos esa máscara al público que ha seguido la rivalidad durante tantos años, yo creo que este año se va a hacer y lo que siga.

¿Esto podría llevarse a cabo con el apoyo del Consejo Mundial de Lucha Libre ahora que volviste a ser parte de sus carteleras?

— Estoy con el señor Alonso Lutteroth que es muy amigo mío y me ha invitado a eventos como lucha de leyendas, no puedo pertenecer al Consejo Mundial de lleno porque no tengo tiempo, eso es para los jóvenes, las nuevas generaciones, pero en el caso mío que estuve 22 años en una empresa, ahorita ya no es el momento de estar en una, es momento de manejarme yo como independiente.

Es una de las batallas más esperadas en la lucha libre mexicana…

— Es un clásico. La más pareja en cuanto a carrera con Octagón y en 2018 es muy probable que la hagamos, yo pretendo hacerla en el Estadio Azteca, donde toda la gente disfrute de esa lucha que todo mundo, o que toda la gente que creció con esa rivalidad, tenga la oportunidad de estar ahí conmigo para cuando le quite la máscara a Fuerza Guerrera.

¿Ya hubo pláticas con Fuerza Guerrera? ¿Está de acuerdo?

— Fuerza Guerrera quiere a una persona que tenga los suficientes pantalones y vamos a buscar a la persona idónea para que se haga esa lucha de máscara contra máscara. Ya está avanzado; se va a hacer en el 2018, eso sí te lo puedo asegurar.

¿Cuál es el balance de 2017 a nivel personal?

— Excelente. No nos ha ido nada mal, en cuestión de lucha libre también y en cuestión de todo lo que hemos emprendido ha sido muy bueno, afortunadamente todo se nos ha dado; la línea de ropa se vende sola.

¿Cómo responde la afición ante los luchadores independientes?

— Ahí está la prueba en la Arena México, regresamos nosotros en una lucha de leyendas y la gente fue a ver a las leyendas, se llenó, pero se necesitan a las estrellas y las leyendas para llenar un local de esa magnitud.

¿Cómo fue su regreso a la Catedral de la lucha libre?

— Bien. Satisfecho, la gente iba a eso, a vernos, divertirse, gritar, disfrutar y nosotros a hacer lo que sabemos hacer, dar un buen espectáculo, el público de la Arena México es más exigente, más conocedor y para nosotros como luchadores que nos vea ese público es muy bueno, porque te vas a subir a demostrar por qué eres una estrella, por qué eres una leyenda, gracias a ese público exigente que hace que tú saques la casta.

¿Qué planes tienes para que la ANLPI se siga fortaleciendo?

— Esta asociación que hice es con la finalidad de que al luchador se le trate dignamente, como lo que es, como un deportista profesional, ya estamos cansados de tanta injusticia, de tanta explotación de las empresas, de los promotores. Le vamos a dar asesoría a los compañeros que no sepan para que no les vean la cara. Es la era de nosotros los independientes y vamos por muy buen camino, ya está aquí Alberto del Río, Fuerza Guerrera, Cibernético, Canek e infinidad de grandes estrellas y muchos de los muchachos que sí toman conciencia que, Dios no lo quiera, se suban a un ring y se lastimen sepan que abajo va a estar una persona velando por sus intereses y esa persona soy yo. Estamos muy fuertes y tenemos tres meses, ya tenemos 70 personas afiliadas, es momento de que los jóvenes levanten la voz y digan ‘hasta aquí’, ya nos cansamos de que nos pongan el pie en el pescuezo.

¿Qué otros proyectos tiene afuera del ring?

— Gracias a Dios, ahorita ya tuvimos la fortuna de ser socio de Dragon House, que es una comida completamente sana, y para los que no quieren ser sanos están las tortas en Cuernavaca, el Octa Sushi, hay muchas cosas en puerta; esto es uno más para que los compañeros volteen a ver que sí se puede hacer algo.

¿Después de la lucha de apuesta podría estar cerca el retiro?

— No. No, tengo muchas cosas por delante, hay Octagón para viejito, hay muchas cosas todavía, esto es el principio, todo esto se mueve con base en mi máscara, entonces es muy importante que se den cuenta que podemos hacer muchas cosas y las vamos a hacer.

