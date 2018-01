Montoya, el heredero del 10 de 'Chaco' Giménez en Cruz Azul

La playera número 10 de Cruz Azul, que por años fue defendida por el mediocampista Christian Giménez, será la que porte su compatriota Walter Montoya, quien hoy fue presentado como refuerzo de La Máquina.

“Me voy sintiendo cada día mejor. Venía con algunos problemitas desde Sevilla, pero ya no hay nada. Cada día me siento mejor y bastante cómodo. Me encontré con un gran grupo y la semana que viene ya entrenaré con el equipo”, dijo al inicio de la conferencia de prensa de su presentación.

Sobre la playera con el número 10 que portará, compartió que “es un privilegio para mí saber de quién viene, pero yo vengo a hacer mi historia y a dar lo mejor para Cruz Azul”.

Aseguró que “vengo a dar lo mejor de mí. En Sevilla no me tocó jugar mucho pero fue de mucho aprendizaje. Creo que la experiencia me ayudó a crecer y a entender más cosas que me faltaban y vengo acá con mucha decisión, a trabajar y dar lo mejor día a día”.

El tema de los 20 años que lleva La Máquina sin título se hizo presente y el sudamericano respondió con tranquilidad que viene “a vivir el presente, no me quedo en el pasado. Este equipo, creo, ya está marcado, porque apenas llegué y empece a sentir que hay que dar todo hoy”.

Se definió como un futbolista aguerrido, que no para de correr, capaz, y aunque no con tanta técnica con la pelota, pero sí dejando todo en la cancha y también en apoyo al compañero.

Descartó que con su llegada ya sea un líder, porque cree que no le correspondería, además un líder no se hace de la noche a la mañana, sino con trabajo y eso es lo que va a hacer, a dar lo máximo de él en beneficio del equipo.

“Un ídolo no se hace acá sentado, se hace trabajando. Él (Giménez) seguramente lo hizo y por eso es tan importante, pero eso se hace con el tiempo, no de la noche a la mañana. Yo voy a defender los colores a muerte y dejaré todo en la cancha, y después se dirá”, concluyó.

Walter Montoya firmó por tres años con Cruz Azul; en los próximos días obtendrá su visa mexicana de trabajo y hará su debut en la jornada dos del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

TE RECOMENDAMOS