Norma Palafox aún sueña con la Copa del Mundo

Asegura que no le afectó. Su ánimo sigue alto. Norma Palafox quedó fuera de la lista definitiva del Tricolor Femenil Sub-20 que disputará el premundial. Sin embargo, no pierde la esperanza. Su ilusión sigue viva y quiere ganarse un lugar, si México consigue el boleto, en Francia 2018.

“La verdad, ahorita yo lo decía, platicando (con sus compañeras), que no me afectó. Estaba muy consciente que podía ir o no, que podía estar dentro o no. Estaba muy consciente que llegué un poquito tarde al proceso de Selección para el premundial, cuando la lista ya estaba muy cerrada. La verdad lo tomé como una motivación para seguirle echando ganas”, explicó.

“Me di cuenta de lo que significa, de lo que me hace falta hacer. Lo tomé de la mejor manera, me motiva para seguir, porque todavía hay una oportunidad para el Mundial. Después, si ellas llegan a pasar, todavía quedan como seis meses y será una buena oportunidad para poder ganarme un lugar ahí”, añadió la jugadora de Chivas.

Aseguró este jueves que el ánimo no ha caído. Por el contrario: dice que los aficionados podrán ver a una Norma Palafox motivada para pelear por un lugar en el Mundial Sub-20 de Francia.

“Sí, claro. Creo que me di cuenta qué hay totalmente una oportunidad de ir al Mundial. Me dejaron claro que es un proceso y yo lo acabo de iniciar. Espero se me siga dando la oportunidad y luchar por un lugar en el Mundial. La verdad, lo tomé de la mejor manera, seguiré mejorando y practicando las cosas que me fallan. Vengo muy motivada para buscar un lugar”, aseveró.

La vida de Norma Palafox ha evolucionado rápidamente. Hace unos meses, era una jovencita que llegaba a Guadalajara en búsqueda de un sueño. Ahora, ya fue campeona con Chivas y conoce lo que es ponerse la camiseta de la Selección Mexicana. Pero ahora, sueña con más.

“Creo que en lo personal no ha cambiado mucho en mi forma de ser. Pero estoy súper orgullosa de lo que he logrado y lo que hemos hecho como equipo. En lo personal yo decía que era mi mayor sueño estar en Selección. Ya lo cumplió. Me di cuenta que aún puedo estar ahí. Nada más cambió mi forma de pensar, de querer más. Querer llegar más lejos y ser más todavía. De que no sea Palafox sólo unos meses. Quiero seguir siendo, ayudar a mi equipo y hacer cosas grandes”, sentenció.

Cancha lamentable

El campeón Chivas continuó este jueves su preparación de cara al debut en el Torneo Clausura 2018. El sábado visitará al Querétaro. Pero su último entrenamiento quedó marcado por las pésimas condiciones de la cancha que le asignaron al equipo dirigido por Luis Fernando Camacho.

“Eso (mejores condiciones de trabajo) se va a ir dando poco a poco. De la cancha si es un poco incómodo que esté desnivelada, pero no impide entrenar. Seguimos jugando, no me afectó en nada y eso no está en nosotros”, finalizó Norma Palafox.

