Ex jugador de América asegura que las Águilas son 'la copia mala de Tigres'

El brasileño Antonio Carlos Santos, ex jugador de América, mostró su descontento por el fichaje de Jérémy Ménez por parte de la escuadra azulcrema, pues para él fue "una contratación de urgencia".

"El América se está equivocando una vez más, creo que es un problema administrativo y técnico por no saber en dónde están parados. Lo único que quieren es imitar a los demás y no están viendo realmente lo que es necesario para el equipo", declaró el ex futbolista en entrevista con ESPN.

El sudamericano hizo énfasis que con ese tiempo de fichajes el conjunto de Coapa pareciera que quiere seguir los pasos de Tigres "Estamos imitando a los Tigres", mencionó, agregando: "Somos la copia mala de los Tigres, porque realmente no sabe lo que quiere el América", agregó.

Por último, Carlos Santos se refirió a las estadísticas de Jérémy Ménez, las cuales calificó como malas. "Sus números me parecen muy malos en su último equipo (Antalyaspor), jugaba en una Liga (Süper Lig de Turquía) que da mucha facilidad, no es una liga fuerte y allá no jugó", declaró.

