Luis Enrique Santander aún lamenta el ‘bullying’ por la final Chivas vs. Tigres

La final del Clausura 2017 entre Chivas y Tigres no solo quedó marcada por el título que levantó el Rebaño Sagrado, también por una polémica jugada en cerca del final donde Luis Enrique Santander no decretó penal a favor de los felinos.

A raíz de esta jugada, el silbante fue severamente criticado por una afición que viralizó imágenes burlonas sobre su persona, situación que le molesta, por lo que ha tenido que refugiarse en su familia para superar el trago amargo.

“Me molesta cómo se carga alguna gente, pero yo sigo trabajando con la frente en alto. Nosotros difícilmente podemos expresarnos, nosotros somos figuras públicas y mucha gente nos ubica. He tenido pocos episodios desafortunados, contrario a lo que sucede en redes sociales, donde he sido muy atacado”, lamentó.

“Sobre todo al principio (le molestó) porque no estaba acostumbrado y la familia es el mejor respaldo, y claro que te pega, pero no me contagio de las cosas malas, no me causan risa, me molestan porque el ingenio es tremendo”.

Santander señaló que la jugada en la que Jair Pereira golpea a Ismael Sosa dentro del área la ha visto muchas veces, pero aclaró que no se arrepiente de nada.

“Ahora me tocó a mí equivocarme y no queda más que darle la vuelta a la página, muchas veces vi la jugada pero la vida del árbitro es así, pero de eso a arrepentirme, para nada”, agregó.

“Me pasaron mil cosas por la cabeza, pero puedo decir que en la cancha siempre tratamos de hacer bien las cosas”.

Santander recibió su gafete FIFA para el 2018 este jueves y espera seguir acumulando experiencia en el futbol mexicano e internacional, pues con la Liga de Campeones de Concacaf pretende empezar a ganar terreno.

“El arbitraje es error y acierto como todo en la vida, así como los jugadores tienen los penales. Y eso va a seguir, lo que hay que buscar es que sean los menos errores y este año hay mucho por aprender”, mencionó.

