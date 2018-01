Bills cumplen promesa y mandan mil 400 alitas a los Bengals

Los Buffalo Bills no bromeaban cuando le dijeron a Cincinnati Bengals que enviarían alitas como agradecimiento por el milagro orquestado por Tyler Boyd y Andy Dalton en los últimos segundos que los mandó a Playoffs.

La anotación en los últimos segundos hundió a los Baltimore Ravens y mandó a los Bills a Playoffs por primera vez desde 1999. Fue tal la euforia, que el equipo del Este de la AFC prometió una dotación de buffalo wings a los felinos.

Los Bills cumplieron su palabra y enviaron un camión de Duff's Famous Wings repleto de mil 400 alitas de pollo, nueve galones de salsa y una tonelada de apio, zanahorias y blue cheese.

Cincinnati se quedó sin postemporada pero sus jugadores podrán disfrutar de los juegos acompañados de una muy buena botana.

Our friends at Duff’s are hitting the road to Cincinnati tonight with:

1440 wings

90 lbs of celery

30 lbs of carrots

6 gallons of blue cheese

9 gallons of Duff’s wing sauce

And a TON of thank you’s from Buffalo! #GoBills

See you soon, @Bengals! pic.twitter.com/ijYi9m8r1y

— Buffalo Bills (@buffalobills) January 5, 2018