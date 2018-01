Cruz Azul se queda con la ilusión y debuta con empate a ceros ante Xolos

El Estadio Azul fue el escenario principal para recibir el encuentro entre La Máquina ante los Xolos de Tijuana, partido correspondiente a la Jornada 1 del Torneo de Clausura 2018.

Ambos equipos con técnicos nuevos. Por el lado de Cruz Azul, el portugués Pedro Caixinha, mientras que de la escuadra fronteriza, el argentino Diego Cocca, quienes viven una etapa más en el balompié mexicano, pero con algo en común: ex técnicos del Club Santos.

Durante el primer tiempo se vivió un partido totalmente favorable para la escuadra local; oportunidad desaprovechada tras no poder concretar el gol. Al minuto 5, Carlos Fierro, quien debutó con los 'cementeros', demostró lo peligroso que puede ser dentro del terreno de juego, tras el desborde de balón de lado izquierdo que marcó, pero con mal servicio desviándolo de la portería rival, quedando fuera del campo.

Llegando al minuto 17 José Madueña, quien también debutó con el cuadro celeste, se hizo presente dentro del campo mandando un buen centro que lamentablemente nadie pudo rematar. Dos minutos después, el ya conocido Felipe Mora, dejó ir de pésima manera la oportunidad de oro para abrir el marcador a favor de su equipo, ya que se encontraba absolutamente solo frente al arco rival, pero lanzó el esférico justo a un costado de la portería.

Al pasar el tiempo de la primera parte del encuentro, las oportunidades menguaban para el conjunto visitante, ya que se observaba un Cruz Azul peligroso y dispuesto a marcar el gol en cualquier momento, pero no fue así. Ya que la buena defensa de Xolos impidió por más de cinco ocasiones que el balón se fuera al fondo de las redes em su portería, además de la buena actuación del guardameta Manuel Lajud.

Ante la falta de resultados los ánimos comenzaron a calentarse por parte de ambos equipos, siendo Tijuana el más afectado, debido a que el silbante sacó tarjeta amarilla en distintas ocasiones a sus jugadores.

Al llegar al segundo tiempo, el partido se jugaba desde otra perspectiva, ya que la escuadra a cargo de Diego Cocca comenzó a imponer peligro en el Estadio Azul. Y al minuto 49 mandaron dos tiros de esquina sumamente peligrosos, uno de ellos muy bien rematado, pero como era de esperarse, la excelente atajada de Jesús Corona impidió el gol.

Al minuto 64 ingresó al terreno de juego Javier Salas, debutando con Cruz Azul en lugar de Ángel Mena, quien dejó mucho a deber en el tiempo que estuvo presente en dicho encuentro.

La nostalgia en el Estadio Azul no podía faltar y fue al minuto 74 cuando toda la afición se unió para entonar el nombre de ‘Chaco’ Giménez, quien ya no tuvo cupo en el equipo para este Torneo. Al 85 Rafael Baca tuvo la última oportunidad para abrir el marcador y poner a Cruz Azul arriba del marcador, pero el portero rival de nueva cuenta impidió el poderío celeste. Durante los últimos minutos del encuentro, no hubo mayor sorpresa, se vivió un duelo parejo, llegando así a su fin, y debutando en el Clausura 2018 con un doloroso empate a ceros y repartiéndose los puntos.

¡Imperdible!