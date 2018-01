Gracias al internet y a Gignac, Ménez llegó al América

El nuevo jugador del América, Jérémy Ménez, afirmó haber investigado del club a través de internet, antes de aceptar la propuesta de jugar con él, además de pedir referencias con su compatriota, André Pierre Gignac.

El futbolista francés dijo ser sorprendido con la oferta, misma que no se esperaba. "Cuando me llegó la oferta me metí a internet y comencé a investigar del club y me interesó tras ver que es el más grande de México, al igual que su afición", afirmó para TDN.

Algo que llamó la atención de Ménez, fue el Estadio Azteca, casa de Las Águilas. "Pregunté si era el estadio más grande y si era el mismo en donde Maradona metió el legendario gol con la mano y las respuestas fueron afirmativas, hecho que me emocionó".

Ante estas declaraciones, también confesó que Gignac lo ayudó para conocer más acerca del América.

TE RECOMENDAMOS