Lo más destacado de la Jornada 1 del Clausura 2018

La Liga Mx regresó con ella un nuevo reto que cumplir para los 18 equipos participantes: el Torneo de Clausura 2018. Y durante la Jornada 1, la cual inició el pasado viernes 5 de enero pudimos ver grandes acciones dentro del terreno de juego, pero también grandes 'osos'.

Es por ello que aquí te dejamos lo más destacado de la primera fecha disputada:

Moisés Muñoz y sus manos de mantequilla ante unos Tigres sin garra

El partido inaugural del Torneo si dio mucho de que hablar, luego del tremendo 'oso' que protagonizó el guardameta de 'La Franja' cuando cayó el gol de Enner Valencia con el que empataron el duelo. Como ya es común en Muñoz, impidió que el esférico se fuera al fondo de las redes, pero se le resbaló el balón de las manos, pasando entre sus piernas, y así darle la oportunidad a los felinos de rematar y que cayera el gol.

Además de ello, dicho partido sorprendió a muchos, tras el resultado final (Puebla 2-1 Tigres), ya que el actual campeón del futbol mexicano, no pudo con uno de los equipos que está a punto de descender.

Cruz Azul vs. Xolos, el debut de dos técnicos con algo en común

La Máquina también robó reflectores el pasado sábado durante su partido ante Tijuana, ya que pudimos ver un marcador final empatado a ceros. Pero eso no fue todo, presenciamos un Cruz Azul 'peligroso' ante una escuadra fronteriza que únicamente traía una buena defensa y algunas buenas actuaciones de su guardameta, Gibran Lajud. Además de que ambas escuadras estrenaban técnico, por parte del cuadro cementero, el portugués Pedro Caixinha, mientras que del lado de Tijuana, Diego Cocca. Los dos con experiencia en el balompié mexicano, pero con algo en común, ex técnicos laguneros.

Monterrey vs. Monarcas, agónico empate

Rayados ya se saboreaba su primera victoria del Torneo, con el tremendo golazo de Rogelio Funes Mori al minuto 25, pero con lo que no contaban era con lo que sucedería en el tiempo extra, y justo al minuto 97 Mario Osuna anotó el gol que dejaría el marcador empatado por 1-1, resultado con el que ambas escuadras tuvieron que repartirse los puntos.

Pumas, dispuesto a recuperar protagonismo

Sin duda, Pachuca vs. Pumas protagonizaron uno de los mejores duelos de la Jornada 1, ya que al minuto 35 los Tuzos abrieron el marcador, cuatro minutos después Keisuke Honda decidió 'asegurar' la victoria en casa y marcó el segundo. Pero, la escuadra felina no se quedó de brazos cruzados, y fue al minuto 46 cuando su goleador estrella, Nicolás Castillo marcó el primero de Pumas. De vuelta del medio tiempo, el seleccionado nacional, Jesús Gallardo igualó el marcador 2-2, y de ahí ya no pararon a los dirigidos por David Patiño, ya que Nicolás Castillo finiquitó la lluvia de goles, anotando el tercero y dejando a los universitarios con una gran y merecida victoria. Cabe mencionar la buena actuación de Matías Alustiza.

Henry Martín, el refuerzo 'BOMBA' del América

Sin dudarlo, el partido entre Querétaro vs. Las Águilas se lo llevó Henry Martín, el refuerzo que debutó en la fecha uno con el equipo azulcrema, fue al minuto 44 cuando el mexicano marcó su primer gol con el América, mismo que le otorgó la victoria a los hombres de Miguel 'Piojo' Herrera.

Djaniny Tavares, otorga goleada a Lobos BUAP

La Jornada 1 culminó con tremendo partidazo ofrecido por Tavares y su equipo, Santos Laguna. Equipo que se impuso ante los dirigidos por Rafael Puente Jr. por 4-2. Con el 'Hat Trick' de Djaniny, el cuadro lagunero debutó en el Torneo con goleada, y como era de esperarse, Tavares se convirtió en el goleador de la Jornada tras su bellos triplete que marcó.

