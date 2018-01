Pink actuará en el Super Bowl LII

La NFL anunció el lunes que la estrella pop interpretará “The Star-Spangled Banner" antes del partido del 4 de febrero en el Estadio U.S. Bank en Minneapolis, casa de los Vikings.

Justin Timberlake encabezará el espectáculo de medio tiempo. El Super Bowl se transmitirá en vivo por NBC.

Pink lanzó su séptimo álbum de estudio, "Beautiful Trauma" en octubre. Su sencillo "What About Us" está nominado a los Grammy que se entregan este mes.

La artista galardonada con el Grammy y el Emmy es artífice de los éxitos "So What", ''Get the Party Started" y "Just Give Me a Reason".

Otros artistas que han interpretado el himno nacional en el Super Bowl han sido Lady Gaga, Luke Bryan, Idina Menzel, Alicia Keys, Billy Joel, Diana Ross, Neil Diamond, Whitney Houston, entre otros.