Efraín Juárez también jugará en la MLS

El defensa mexicano Efraín Juárez confirmó este martes que abandonará a Rayados de Monterrey para enrolarse con Vancouver Whitecaps de la MLS.

Luego de haber tenido participación solamente en ocho partidos el semestre pasado con el conjunto albiazul, el lateral de 29 años de edad irá a jugar a la MLS en busca de tener la regularidad que perdió con Monterrey.

"Al técnico lo conocí en Escocia. La semana pasada me marcaron, me hicieron la propuesta, dije que sí, que tenía contrato con Monterrey y teníamos que arreglarnos, pero me ilusiona un nuevo reto en mi vida", declaró Juárez en una entrevista para ESPN.

El ex jugador del Celtic de Escocia considera que la liga de futbol en Estados Unidos está en constante crecimiento y negó que sea únicamente un lugar en donde las grandes estrellas del fubtol juegan para retirarse.

"Están los Dos Santos, Carlos Vela, son gente que está en su plenitud futbolísticamente. El crecimiento personal también es importante", agregó el ex seleccionado nacional.

Juárez, quien llegó a Monterrey en 2013 procedente del América, y en donde consiguió ganar una Copa MX, además de dos subcampeonatos de liga, firmará por tres temporadas con la escuadra canadiense.