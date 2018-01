Portero es premiado con una dotación de pizzas por un año

Los futbolistas profesionales generalmente reciben bonos o gratificaciones económicas; sin embargo, Chris Neal del Fleetwood Town fue recompensado con una dotación de pizzas gratis por un año debido a su buen desempeño.

La marca de pizzas Papa John’s es patrocinadora del equipo de la tercera división del futbol inglés y prometió al guardameta que si mantenía intacta su portería en el duelo de la FA Cup, ante el Leicester City, lo premiarían.

El Fleetwood Town empató a cero goles con los zorros, en la tercera ronda del torneo, por lo que volverán a enfrentarse el 16 de enero para ver quien sigue con vida.

Después del partido, el club informó a través de Twitter que Chris se ganó una dotación de pizzas por un año.

“No estoy seguro de que el entrenador esté muy contento, pero yo estoy encantado”, declaró el guardameta.

🍕| Well done to goalkeeper @Nealo01 who was rewarded for today’s clean sheet with a year’s supply of pizza from sponsors @PapaJohns.

“I’m not sure the manager will be too pleased, but I’m delighted,” was his response! pic.twitter.com/XXdrvRvfze

— Fleetwood Town FC (@ftfc) January 6, 2018