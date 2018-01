'Ya he madurado en muchos aspectos', 'Gullit' en su presentación con Cruz Azul

El mediocampista Carlos "Gullit" Peña fue presentado este martes como el último refuerzo de Cruz Azul para el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, y el exjugador de Rangers de Escocia dijo llegar con mayor madurez.

“He cometido muchos errores en el pasado, pero ahora he madurado; ahora hay que ver el presente, vengo a trabajar y a aportar. Me siento contento de estar aquí, vengo con la intención de que vean un buen jugador”.

Durante su presentación, que se llevó a cabo en La Noria y que estuvo encabezada por el director deportivo del club celeste, Eduardo de la Torre, el jugador apuntó que ahora está mejor en cuanto a su carrera futbolística y personal.

“Creo que ya he madurado en muchos aspectos, estoy muy bien en mi carrera futbolística y personal, vengo a hacer muy bien las cosas acá y espero lograr muchos éxitos aquí. Agradezco a la directiva y a Pedro (Caixinha) por la oportunidad que me han dado”.

Respecto de su personalidad polémica y su baja de juego que en Chivas le valió ser duramente criticado por ello, dijo que ya está acostumbrado a recibirlas y en esta nueva oportunidad espera retomar la calidad que mostró en León.

“Estoy acostumbrado a que me critiquen; en Chivas, el primer torneo me fue bien y en el segundo tuve un bajo rendimiento, pero las criticas no me preocupan”, aseguró el jugador, quien afirmó que regresar al futbol mexicano no es un retroceso.

Por su parte, De la Torre espera que el transfer del “Gullit” Peña este listo para este miércoles, por lo que cabría la posibilidad de que pueda tener minutos en el partido contra el Guadalajara, pero la decisión la tendrá el técnico Pedro Caixinha.

Con este número, Carlos Peña defenderá los colores de la camiseta celeste.#AzulXTi🔵 pic.twitter.com/o2lMIHl0m4 — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) January 9, 2018

