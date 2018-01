10 deportistas que incursionaron en la actuación

Luego de que el luchador Polvo de Estrellas decidiera incursionar en el mundo de la actuación, nos dimos a la tarea de hacer una lista de algunos otros deportistas que también alternaron su talento en el terreno de juego con los aplausos en los escenarios.

Aquí te dejamos a 10 deportistas mexicanos que además de estar vigentes en sus respectivas disciplinas, se dieron la oportunidad de debutar en la actuación.

Marco Corleone

El luchador del CMLL es quien más actuaciones ha tenido, pues destaca en telenovelas de Televisa como ‘Porque el amor manda’ y ‘Mi corazón es tuyo’.

Cuauhtémoc Blanco

El polémico ex futbolista del América, debutó en la pantalla chica con la telenovela de 'El triunfo del amor' y expresó su deseo por tener más participaciones.

"Es un reto importante para mí, es una etapa nueva, estoy nervioso pero siempre lo he dicho, todo es mental y espero que salgan bien las cosas. Es un reto nuevo y yo sé que me van a criticar, se van a burlar de mí, pero no me importa, le voy a echar muchísimas ganas y sé que voy a salir adelante", apuntó en su momento el ahora alcalde de Cuernavaca.

Luis García

El ex jugador de Pumas participó durante 1995 y 1996 en la telenovela 'Lazos de Amor’, producida por Carla Estrada y protagonizada por Lucero, la cual fue transmitida por Televisa en 1995. El ex delantero del Tri llegó a comentar que en su contrato con el América existía una cláusula donde se especificaba que en algún momento podría actuar.

Guillermo Ochoa

El portero mexicano participó en el programa de comedia ”La Familia P. Luche", el cual es producido por Eugenio Derbez, previo al Mundial de Sudáfrica de 2010. El ex arquero del América le dio vida al novio de ‘Bibi’.

Atlantis y Octagón

Quién no se acuerda de la mítica película “La Revancha”, en la que la pareja ‘mágica’ fue protagonista, quienes muy al estilo del Santo luchaban contra los malvados villanos antes de presentarse a luchar en el ring. Atlantis y Octagón son tan sólo algunos de los tantos gladiadores que participaron en cintas similares.

Cibernético

Entre otras actuaciones, el luchador rudo participó en la película “No Maches Frida”, en la que le da vida al cómplice del protagonista de quien hace el papel el actor Omar Chaparro, ambos son delincuentes y se preparan para asaltar un banco como su más grande hazaña.

Moisés Muñoz

El ex portero del América tuvo una participación especial en la telenovela, La vecina, en la que interpretó a un entrenador de futbol, al lado de actores como Esmeralda Pimentel, Alejandro Ibarra, Arturo Carmona, Luis Gatica, Pierre Ángelo, Violeta Isfel, José Manuel Lechuga, entre otros.

"Estoy muy contento de participar en una telenovela tan exitosa como La Vecina, pues además de tener un gran elenco se trata de una historia familiar que promueve el deporte”, destacó.

Miguel Herrera

El ‘Piojo’ también es de los personajes más solicitados para demostrar sus dotes de actor, es así que su última participación se dio en la telenovela ‘Me declaro culpable’, en la que fue el entrenador que le dio la noticia al protagonista de que se irá a jugar al Barcelona, luego de tener un buen accionar con el América.

Oswaldo Sánchez

El entonces portero de Chivas y la Selección mexicana debutó como actor en la película La Hacienda del Terror, que se filmó en Guadalajara, mientras que en 1998 tuvo una breve aparición en la telenovela infantil, ‘Gotita de amor’, en la que también participaron Braulio Luna y Duiliu Davino.

