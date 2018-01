Directiva de Tigres está en contra de la regla 20/11

El presidente de los Tigres de la UANL, Alejandro Rodríguez, se dijo en contra de la regla 20/11 que volvería al futbol mexicano en el próximo verano, la cual calificó como artificial y debería mantenerse la actual 9/9.

“Insistimos en todas las reuniones del Comité de Desarrollo Deportivo es que no podemos sacrificar el espectáculo que le damos a la afición, todo el incremento de seguidores en los estadios se da no por obra y gracia o voluntad de alguien, sino porque están viendo que hay un mejor espectáculo”, apuntó.

“Estoy de acuerdo en que no debe de haber un número ilimitado de extranjeros, pero si la regla 9/9 se respeta, solo serán nueve los extranjeros que puedan estar registrados, eso le da la oportunidad a jugadores mexicanos, siempre tenemos entre cinco y seis jugadores mexicanos dentro de la cancha”, expresó.

El directivo indicó que anteriormente ya se aplicó la regla 20/11 y desde su punto de vista no logró los resultados esperados, por lo cual se mostró en contra de su regreso al balompié nacional.

“Ahora resulta ser que el jugador mexicano, antes de la regla 10/8 y ahora la 9/9, era muy difícil encontrarlos de la calidad que la afición te demanda, ahora será peor porque los jugadores que tienes en la banca deben tener la calidad para entrar y dar el espectáculo que queremos”, indicó.

Subrayó que la regla 20/11 ya lo vivieron en el pasado y fue un dolor de cabeza, “no lleva a nada positivo y le baja al espectáculo, por qué me van a hacer a mí pagar un boleto para ver a 10 jugadores, pago para ver a 11”.

El presidente de los felinos habló sobre el tema del mediocampista Lucas Zelarayán de que podría emigrar al River Plate de Argentina y rechazó la posibilidad de que pueda ir a préstamo.

“Zelarayán no ha hablado con nosotros, entonces no inventamos deseos que no se ha acercado. Quiero cuatro ‘zelarayanes’ prestados, los firmo ahorita, pero donde están”, concluyó.