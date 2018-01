Futbolista recibe permiso de tener un perro tras doblete al Arsenal

Eric Lichaj, delantero del Nottingham Forest, adquirió fama en los últimos días no por marcarle dos goles al Arsenal, sino porque recibió la autorización de su esposa para adquirir a un perro.

Kathryn le impuso de condición al estadounidense que marcara un triplete a los Gunners; sin embargo, aficionados del Nottingham crearon el hashtag #GetEricaDog (#UnPerroParaEric) por lo que los dos goles de Lichaj fueron suficientes para que le permitieran tener la mascota que tanto deseaba.

Tras recibir la autorización de su esposa, Eric presumió al nuevo miembro de su familia junto al siguiente mensaje: "Quiero mostrarles al nuevo miembro de la familia Lichaj… Gunner. Gracias a todos por llevar a Kathryn en la dirección correcta #EricHasaDog”.

Cabe destacar que el perro se llama Gunner, mismo apodo que reciben los aficionados y jugadores del Arsenal, por lo que es muy posible que haya sido nombrado así por los dos goles que les marcó.

El Nottingham Forest venció 4-2 al Arsenal y los dejó fuera de la FA Cup en la tercero ronda.

Wanted to show everyone the newest member of the Lichaj family…. Gunner. Thank you everyone for for pushing @KatPerko in the right direction! #erichasadog pic.twitter.com/SoTKiYiVMR

— Eric Lichaj (@EricLichaj) January 9, 2018