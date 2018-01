La insólita petición que le hizo Messi a Eric Abidal

En 2011 Eric Abidal vivía su mejor etapa como futbolista, era pieza importante en el Barcelona de Pep Guardiola; sin embargo en ese año le fue diagnosticado cáncer de hígado lo cual cambió para siempre su vida.

En entrevista para el documental Ma part d'ombre, transmitido en Francia por Canal+, el habló de todo lo que padeció durante su tratamiento y cómo recibió una petición un tanto inusual de su compañero, Lionel Messi.

“Este dolor lo tengo grabado de por vida. Era insoportable, como un cuchillo abierto. Cuando el doctor me dijo que debía operarme de nuevo, yo me alegré. Era un sufrimiento que no lo deseo a nadie”, comentó Abidal.

Durante su rehabilitación, Eric intentó motivar a sus compañeros previo a un encuentro con un video de él. Sin embargo, Messi le pidió que ya no enviara más videos así porque afectaba al equipo.

"Hay algunos que me vieron muy delgado. Les hice un vídeo a los jugadores antes de un partido para animarles. ¿Sabes qué me dijo Messi? No nos envíes más cosas así, que nos hace daño. Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía 'chicos, ánimo', pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto los dejó hecho polvos”, declaró.

De igual forma reveló que cuando Thierry Henry lo visitó, él no quería verlo por el estado en el que estaba pero a la vez le alegró que su amigo de la Selección Francesa y el Barça lo fuera a ver.

“Lloré como un niño. No quería que me viera así, pero me gustó que viniera a verme”, agregó.