Almeyda revela que Alanís no tiene garantizado el puesto

Oswaldo Alanís ya cumplió con la primera parte: arregló las diferencias contractuales con Chivas. Llegó a un acuerdo directamente con el dueño, Jorge Vergara y ahora puede volver a jugar. Sin embargo, todavía le falta algo importante: ganarse un lugar en el cuadro titular. Hoy, el puesto le pertenece a Hedgardo Marín. Así lo reveló el técnico Matías Almeyda.

“He sido claro con Oswaldo y todos los jugadores ellos compiten por un puesto. Oswaldo arrancó la pretemporada un poco más tarde, todavía no hace futbol y está más retrasado que sus compañeros. Mientras Hedgardo Marín sea inteligente y proteja la camiseta que lleva puesta, es la competencia que necesito. Cuando Marín baje y Oswaldo lo supere, tendrá el puesto. Es así de simple, como ha sido siempre”, señaló el “Pelado” Almeyda.

“Nuestro dueño (Jorge Vergara) vio un mal manejo y lo pudo solucionar. Después, encontrar un culpable de todo… ¿para que? Hubo un mal manejo y es de todo mundo: el jugador, su representante, el técnico, José Luis (Higuera) y Jorge. Por suerte, llegó a un final feliz para Oswaldo, que realizará su sueño de ir a Europa, será tenido en cuenta aquí y no desvinculado, como hacen otras instituciones. Veo algo bueno en Chivas y la decisión que ha tomado”, añadió el argentino.

Este martes, Almeyda reveló que ya charló con Vergara, pero no para señalar al responsable de todo lo sucedido. “No, realmente hablamos si lo iba querer y que tenía que definir yo. Eso fue lo que hablé con Jorge. No tengo problema, ya lo estaba entrenando antes de haber finalizado ese tema contractual y sabiendo su deseo por ir a Europa, que lo ha hecho público recién. Deseo que haya paz y que el jugador tenga la mente puesta en Chivas”, detalló.

Finalmente, aseguró que todo el conflicto alrededor de Oswaldo Alanís no afectará al plantel de Chivas. “El plantel está íntegro, está bien, contento de que Oswaldo pueda ser tomado en cuenta. Somos una familia acá, si bien no somos familia de sangre, coincidimos en muchos gustos futbolísticos, en defender el jugador y que sean respetados. Me involucro con ellos, pero no salgo a declarar cada que defiendo a uno, lo saben ellos y ahí queda”, concluyó Matías Almeyda.