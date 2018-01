Yo no juego por dinero: Oswaldo Alanís

Terminó el silencio de Oswaldo Alanís, quien este miércoles ofreció su versión de los hechos. El defensa central de Chivas tuvo que negociar directamente con Jorge Vergara para solucionar el problema. Ahora, ya puede jugar con el Rebaño Sagrado y al finalizar su contrato se irá a Europa. Pero antes, quiso aclarar algo: nunca pidió un aumento, como dijo José Luis Higuera. “Yo por dinero no juego”, sentenció.

“Espero que bien al final fueron versiones que se manejaron y no fue real. Yo en ningún momento… nunca se estipuló cantidades ni de tiempo ni de dinero. Yo no dije ‘quiero un aumento’. Soy de la idea que, en cualquier situación en la vida, si alguien confía en ti la confianza va más allá de los números, de reconocimiento. Va más a un sentimiento de que confíen en ti y tengan un cierto proyecto contigo”, explicó.

“En su momento, no llegábamos a un acuerdo y mi decisión no era por dinero. Tanto así que decidí quedarme en Chivas y no irme a otro equipo del futbol mexicano. Es el mayor reflejo de que yo por dinero no juego. Tengo un sueño de ir a Europa y no es por dinero. En cierto sentido es un volado, porque no sabes lo que puede venir, pero no era por ahí”, agregó el defensor de Chivas.

“Si la afición tiene una idea errónea, no me gustaría que fuera por eso. Al final, que sepan que estoy aquí cuando pude irme a otro lado. Pero no, yo quise estar aquí. Inclusive, pude buscar en este momento un préstamo en este tiempo que queda e irme prestado. Pero decidí estar aquí lo que queda de contrato, cumplir y tener posibilidad de ir al Mundial, porque ya me conoce Almeyda. Aquí tendría mas minutos y no me gustaría que la afición tenga una idea errónea. Espero dejar todo en la cancha, la afición irá viendo y decidiendo”, aseveró.

Sin rencores

La situación no fue sencilla para Oswaldo Alanís. Al arranque del problema, fue marginado de la pretemporada y enviado a entrenar a la segunda división. Este miércoles, el propio futbolista reconoció que no fue agradable, pero tampoco guarda rencores.

“Es parte de las negociaciones a veces, no es lo más agradable vivirlo. Eres jugador y quieres que te den un valor, porque crees que has aportado cosas, pero es parte de. Ya pasó, ahora lo importante es que estamos bien y a veces hay que sacrificar cosas para lograr cosas más adelante. Así como cuando entrenas, sabes que vendrá la recompensa, ahora son cosas que me tocó vivir, pero dieron para que ya tengamos una solución”, detalló.

“Aparte de que no fue algo que fuera vida o muerte, que me hiciera daño. Mi forma de enfrentar la vida siempre es positivo, pensado que se resolvería de la mejor manera. Estoy tranquilo y un tema de rencor, no. Al contrario, muy contento de estar aquí y seguirle sumando a Chivas”, añadió Alanís.

Y finalmente, reconoció que ahora tendrá que pelear por un lugar. “Matías (Almeyda) estuvo en constante contacto y buscamos siempre lo mejor. Desde que se dio el comunicado con la directiva que me incorporaba, la respuesta de Matías fue ‘yo contento porque nos puedes sumar mucho, pero como todos te tienes que ganar un puesto’. Estoy consciente de eso y con trabajo vamos a demostrar. Al final, esto es lo mejor para todos”, concluyó el futbolista de Chivas.