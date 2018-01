Raúl Jiménez podría regresar a México para el Clausura 2018

Raúl Jiménez también es una de las opciones de Miguel Herrera para reforzar la delantera del América.

El delantero del Benfica dio a conocer esta tarde que el presidente deportivo del conjunto azulcrema, Santiago Baños, ha tenido acercamientos para preguntar por su situación, con la idea de tenerlo en préstamo por los siguientes seis meses para que tenga más minutos de cara al Mundial 2018.

“Hubo un acercamiento con América. Baños me estuvo hablando, a ver en qué acaba. Sería a préstamo para seis meses. Más que nada para jugar de cara al Mundial. Es un trabajo entre el América y el Benfica”, dijo en entrevista para Marca Claro.

Y es que el atacante mexicano ha tenido la campaña más complicada desde que llegó al futbol portugués, ya que ha tenido pocos minutos en la cancha y apenas suma un gol en los últimos seis meses.

“Tengo dos años y medio en el Benfica, llegué en agosto del 2015. Ha sido una temporada difícil entre una lesión y que no he tenido los minutos que yo quiero. Espero que este año sea mejor y voy a luchar para conseguirlo”, agregó.

Por último, Jiménez afirmó que su intención es seguir en el futbol europeo, ya que todavía tiene metas por cumplir.

“Yo tengo grandes sueños que cumplir y formarme un nombre y me quiero quedar. He marcado goles importantes y eso me ha llevado a conseguir el cariño de la gente”, finalizó.