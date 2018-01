Los años no pasan en balde y si bien recién ganó su quinto Balón de Oro y el premio The Best que le acreditan como mejor jugador del mundo, el valor de Cristiano Ronaldo va en picada comparado con jugadores como Lionel Messi, Neymar o Harry Kane.

El astro del Real Madrid, con 32 años de edad, está ubicado en el sitio 49 de los más caros, de acuerdo al estudio que anualmente publica el sitio inglés especializado CIES Football Observatory.

Neymar es el número uno del listado con un valor estimado de 213 millones de euros, cifra muy cercana a los 222 que pagó PSG por su fichaje este verano. En segundo lugar está Messi con 202.2 mde y la tercera posición que completa el podio es de Harry Kane, delantero inglés del Tottenham, con un valor de casi 195 millones.

Otro jugador del PSG aparece en el cuarto peldaño, el joven de 19 años Kylian Mbappé, quien juega a préstamo en el cuadro parisino con la condición de abonar 180 millones de euros al AS Mónaco en el verano entrante.

Paulo Dybala (Juventus – 174.6 mde), Dele Alli (Tottenham – 171.3 mde), Kevin de Bruyne (Man. City – 167.8 mde), Romelu Lukaku (Man. United – 164.8 mde), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid – 150.2) y Paul Pogba (Man. United – 147.5 mde) completan el Top-10.

Cristiano Ronaldo aparece con un valor de 80.4 millones y es el segundo más valioso del Real Madrid por detrás de Isco (85.4), mientras que el FC Barcelona tiene a seis futbolistas entre los 32 mejor rankeados.