Vucetich y La Volpe son candidatos para dirigir a Ecuador

Víctor Manuel Vucetich y Ricardo La Volpe son candidatos para dirigir a la Selección de Ecuador. Además del técnico mexicano y argentino, también suenan Daniel Pasarela y Gerardo Martino.

Carlos Villacís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Futbol, reveló a El Universo que lo han contactado para ofrecerle a los técnicos ya mencionados.

"Me contactaron con Pasarella. Y no es el único. Doy una primicia: existe la opción también de (Ricardo) La Volpe. Hablé con el Tata (Gerardo) Martino. Y ya Chile nos ganó a Reinaldo Rueda, con 3 millones de pesos. Me ofrecieron a (Víctor Manuel) Vucetich… Hay que escoger bien a nuestro próximo seleccionador. No podemos esperar”, dijo.

Villacís también declaró que se han revelado cuatro nombres pero que cuentan con 20 carpetas de entrenadores, por lo que esperan dar a conocer al nuevo seleccionador en marzo.

Por otro lado, ESPN informó que La Volpe sabe que está entre las opciones de la Federación ecuatoriana, pero que no se ha reunido a hablar con los directivos.