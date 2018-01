Chivas femenil, entre los equipos con más seguidores a nivel mundial

El buen juego de Chivas femenil las ha consolidado con gran popularidad nacional e internacionalmente, colocándolas dentro del Top 3 de los equipos con más seguidores en redes sociales a nivel mundial. La escuadra rojiblanca tuvo un excelente arranque durante la Liga Mx Femenil, luego de marcar la historia al consagrarse como las primeras campeonas en nuestro país.

El portal Deportes y Finanzas dio a conocer un artículo de investigación en donde informan a los tres equipos femeniles de todo el mundo con mayor número de seguidores, en donde vaya sorpresa, Chivas ocupa el segundo lugar.

Aquí te compartimos los números:

Facebook: 1) Chivas, 186 mil 225 2) Chelsea, 83 mil 865 3) Bayern Munich, 40 mil 108

⚽📲 TOP 3 best female football clubs in the world ranked by total interactions on #facebook during december 2017. 1.@ChivasFemenil 186K

2.@ChelseaLFC 83K

3.@FCBfrauen 40K pic.twitter.com/i0fWpNHQam — Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) January 10, 2018

Twitter: 1) Chivas, 61 mil 806 2) Chelsea, 43 mil 731 3) Barcelona, 42 mil 129

Instagram: 1) Barcelona, 549 mil 788, 2)Chelsea, 243 mil 230 3) Chivas, 162 mil 425

TOTAL:

Barcelona, 627 mil 995 Chivas, 410 mil 456 Chelsea, 370 mil 826

⚽📲 TOP 3 best female football clubs in the world ranked by total interactions in social networks during december 2017. 🏆 Congratulations to @FCBfemeni number 1 last month! pic.twitter.com/6fGKEG4Pjs — Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) January 11, 2018

