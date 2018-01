Serena Williams reveló las complicaciones de su embarazo

El embarazo de Serena Williams le trajo varias complicaciones a la tenista. La máxima ganadora en la historia del tenis femenino con 23 títulos de Grand Slam, confesó haber tenido coágulos de sangre en los pulmones, lo que la obligó a permanecer en cama durante seis semanas.

“Todo fue mal”, resumió Williams a la revista Vogue, que dedicó su portada a la estadounidense junto a su hija Alexis Olympia.

Serena tuvo que someterse a una cesárea de urgencia porque los latidos de su pequeña eran más lentos de lo habitual. Una vez en casa, la tenista empezó a tener dificultades para respirar, entonces descubrieron que tenía pequeños coágulos de sangre en los pulmones y empezó con tos fuerte que hizo que los puntos de la cesárea se le abrieran. Pero nada de eso la hizo claudicar, pues su niña llegó para cambiarle la vida.

“Cuando tengo demasiada ansiedad pierdo los partidos, y siento que mucha de esa ansiedad desapareció cuando nació Olympia. Saber que tengo a este precioso bebé esperándome en casa hace que sienta que no tengo que jugar otro partido. No necesito el dinero o los títulos o el prestigio. Los quiero, pero no los necesito. Es un sentimiento diferente para mí”, explicó la tenista.

La tenista de 36 años, disfruta cada día junto a su hija, a la que adora, mas no por eso esconde lo difícil que ha sido para ella su nueva faceta como madre.

“Nadie habla de los momentos bajos, la presión que sientes, la increíble decepción cada vez que escuchas al bebé llorar. Me he venido abajo no sé cuántas veces. O me enfado sobre los lloros, luego me pongo triste por enfadarme, y luego culpable, como ‘¿por qué me siento tan triste cuando tengo a un precioso bebé?’ Las emociones son una locura”, sentenció.

.@serenawilliams and her daughter, Alexis Olympia Ohanian Jr., star on the cover of our February issue! Read the full interview: https://t.co/M3yiDQje6I pic.twitter.com/XLwLOLSsWJ — Vogue Magazine (@voguemagazine) January 10, 2018

En Publimetro TV: