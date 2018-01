West Ham está dispuesto a vender a 'Chicharito' en este mes

Lo que se temía a la llegada de David Moyes al banquillo del West Ham parece que se hizo realidad, pues el delantero mexicano Javier Hernández ya no entraría en sus planes y tendría las horas contadas en Londes.

De acuerdo con información del portal SkySports de Inglaterra, los Hammers están dispuestos a vender a ‘Chicharito’ este mismo mes.

Y es que el timonel escocés planea renovar el ataque del cuadro londinense, por lo que además del seleccionado nacional, buscaría desprenderse de elementos como André Ayew y Andy Carroll.

Desde que el ex estratega del Manchester United tomó las riendas del West Ham, la actividad del atacante tapatío disminuyó; además, ya han pasado dos meses y medio desde la última anotación de 'Chicharito'.

BREAKING: @WestHamUtd will listen to offers for striker Javier Hernandez in this transfer window, according to Sky sources. #SSN pic.twitter.com/DeyYKIXKzd

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 11, 2018