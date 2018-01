David Moyes habló de 'Chicharito' y su continuidad en West Ham

Los rumores han puesto sobre la mesa el tema de Javier Hernández y su continuidad con el West Ham, por lo que el técnico David Moyes salió a aclarar la situación asegurando que no hay ninguna intención de vender al goleador mexicano, pese a que no se ha logrado afianzar desde su llegada al club inglés.

En la cuenta de Twitter en español de los Hammers, recogieron declaraciones del timonel escocés, quien contrario a lo que se pensaba, elogió la capacidad de definición de ‘Chicharito’, quien suma cuatro tantos hasta el momento.

“Creo que la buena forma de Michail Antonio y Marco Arnautovic le ha puesto las cosas difíciles. Cuando llegué él estaba lesionado así que no lo pude utilizar en los primeros partidos, pero es realmente bueno. No me interesa que salga ninguno de mis delanteros, en este momento se trata de sumar, no de restar y no quiero que se vaya nadie. Se necesitará mucho dinero para que un jugador se vaya del West Ham”, comentó Moyes.

El estratega recordó que en el paso de ‘Chicharito’ por Manchester United tuvo delante de él atacantes con gran cartel, pero supo ganarse un lugar en la titularidad, por lo que confía en que despunte con West Ham en los siguientes encuentros.

“En el Manchester United de ese tiempo estaban Wayne Rooney, Robin van Persie y Danny Welbeck. La competencia en los clubes de futbol es siempre dura, pero los buenos jugadores siempre logran consolidarse y Chicharito es un buen jugador”, valoró.