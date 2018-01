Entrevista: Ángel Reyna, emocionado de compartir la ilusión de un Mundial

El futbolista mexicano está de vuelta a la Liga MX, pero ahora le tocará vivir una nueva etapa con los Diablos Rojos del Toluca durante este Torneo de Clausura 2018, equipo en donde piensa dar lo mejor de sí dentro del terreno de juego y así obtener una convocatoria para Rusia 2018

¿Cómo ha sido el cambio de Celaya a Toluca?

— Fue una sorpresa que Dios me tenía preparada, me agarró la mano y me puso en lo más alto con un gran equipo y una gran institución como lo es Toluca.

¿Qué esperas de esta nueva etapa?

— Lo mejor, simplemente el seguir disfrutando lo que hago, que es estar en la cancha, el conseguir metas que me propongo y, obviamente, conseguir logros con mi equipo y pagarle de esa manera a la afición con buen futbol, que estoy dispuesto a dar.

¿Qué Ángel Reyna vamos a ver dentro y fuera de la cancha?

— Ángel Reyna tiene una esencia y siempre es la misma, es un tipo de mentalidad ganadora, con hambre de triunfo desde que empece, desde que estaba niño siempre tuve esa mentalidad y ese carácter, siempre seré el mismo dentro y fuera de la cancha.

A lo largo de tu carrera has lidiado con la indisciplina ¿cómo has buscado superarla?

— La verdad es que no le he dado importancia, puesto que, como dicen, muchas de las personas cuando crean un rumor es por envidia y el que lo lleva es chismoso, entonces si uno le da importancia, se involucra dentro de eso, hay cosas mucho más importantes, en este caso, el aprovechar esta oportunidad de disfrutar del lugar en donde estoy y pelear por la meta más grande que tengo que es estar en el Mundial.

¿Cómo ves a México para el Mundial?

— Realmente bien, hay una combinación de edades y camadas muy buenas con otra mentalidad muy diferente a la que se tenía, estos jugadores que han sido convocados, la gran mayoría tiene una mentalidad ganadora, son tipos que quieren trascender y hay que unírseles, en lo personal estoy muy emocionado de poder compartir con ellos la misma ilusión de trascender con la Selección mexicana, como nunca se ha hecho en un Mundial.

¿Podrá ayudar que va una Selección mexicana con la mayoría de sus jugadores militando en clubes europeos?

— Yo creo que lo más importante es que a un Mundial deben ir los mejores jugadores, estén jugando en Europa o en México, tienen que ir los mejores, y si a ellos los haces funcionar de la mejor manera vas a tener un gran resultado. El señor Osorio tiene mucho trabajo, seguro en estos meses ya tiene lugares asegurados pero estará buscando quién le pueda ayudar de la mejor manera y esperemos estar ahí.

El trabajo del técnico Juan Carlos Osorio ha sido muy criticado, ¿cuál es tu opinión al respecto?

— Es un tipo muy estudioso, es un tipo que tiene números y que consigue lo que se propone y de buena manera, independientemente de los tratos que se le han dado y las críticas que han tenido, yo creo que mucha gente no ha sabido analizar realmente cómo entrena, creo que es una de las mejores selecciones que se han visto, junto a la de Ricardo La Volpe.

¿Hasta dónde crees que avance el Tricolor?

— Yo no me pongo límites, tengo mucha fe y siempre tengo la ilusión más grande, Ojalá sea histórico lo de esta selección. Vamos a prepararnos muy bien, y creo que durante el partido ante Alemania vamos a ganar, si queremos ser importantes, debemos jugar ante los importantes.

TE RECOMENDAMOS