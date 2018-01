VIDEO: Equipo de NBA 'trollea' a aficionado en pleno partido

Los Philadelphia 76ers realizaron una épica broma a uno de sus aficionados, pidiéndole que encestara con los ojos vendados, haciéndole creer que lo había logrado, cuando no fue así.

La broma ocurrió durante un tiempo fuera, en donde invitaron a uno de sus fanáticos a intentar un tiro de tres puntos, tiro que no logró encestar; sin embargo, los jugadores se emocionaron como si lo hubiera logrado.

Al poco tiempo, pusieron el video en donde se aprecia la falla del aficionado, logrando pasar un buen momento a todo el público presente y jugadores.

¡Aquí el filme!

76ers just punk’d a London fan harder than ive ever seen in live game entertainment

Challenged him to make a 3 blind-folded for a prize, airball, celebrate like he actually went in, and then showed him the replay…

💀 pic.twitter.com/UB3WZuu6aC

— Rob Perez (@World_Wide_Wob) January 11, 2018