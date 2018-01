'Me partí la madre por el equipo': Chaco, molesto por declaraciones de Caixinha

La afición coreó su nombre pese a que ya no viste más la camiseta de Cruz Azul; le agradecen y se le entregan igual, no obstante, el estratega cementero, Pedro Caixinha, no lo tomó de la mejor manera y lanzó: "si quieren mirar al pasado vayan al museo".

Es por ello que Christian Giménez mostró su molestia, ya que no se considera merecedor de tales declaraciones, pues los ocho años que estuvo en el equipo defendió a muerte la playera.

"Me sorprendió mucho, no soy de entrar en polémica con Pedro. No quiero entrar en polémica, pero él tendrá su motivo, yo he dejado mucho por el club; durante ocho o nueve años, me partí la madre por el equipo, dejé salud, dejé vida y alma por esa playera y no me gustó que haya dicho esas cosas", apuntó el 'Chaco' en entrevista para Fox Sports.

Asimismo, el ídolo de La Máquina se dijo sorprendido por su salida del equipo de sus amores, pues si bien no logró conquistar el título de Liga, sabe el cariño que se ganó de afición.

"Cada uno tiene su opinión, sus cosas. Él tiene más años en el futbol, sabe mucho más que yo. No voy a entrar en polémicas pero no me gustó para nada lo que dijo", sentenció.

