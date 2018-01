VIDEO: Están solos como perros en el mundo, aficionada rayada a Santos

A través de redes sociales una aficionada de los Rayados de Monterrey publicó un video, en donde se dedicó a insultar a Santos Laguna, destacando que nadie les hace caso, y que están solos en el mundo.

"Ustedes no tienen Clásico, no tienen nada. Están solos como perros en el mundo, vayan a pedirle un pinche Clásico a los Xolos de Tijuana, pero ya bájenle a su pinche pedo ustedes no tienen Clásico", son las palabras que se pueden escuchar en dicho filme.

Lógicamente el video causó molestia en todos los aficionados laguneros, tras los insultos sin razón alguna de la muchacha. Por lo que una página de seguidores de Santos subió el video, mismo que ya cuenta con más de 12 mil reproducciones y 250 reacciones, además de los comentarios ofensivos hacia la aficionada rayada.

Te compartimos el filme:

Que tal? Posted by Las GUERRERITAS de SANTOS LAGUNA on Friday, January 12, 2018

TE RECOMENDAMOS