UFC lanza advertencia para Connor McGregor

Conor McGregor podría tener los días contados como monarca de la UFC, pues la marca de MMA (artes marciales mixtas) le lanzó un ultimátum para que defienda su corona.

Y es que el presidente de la organización, Dana White, señaló que el irlandés no puede esperar hasta agosto o septiembre para reaparecer.

"Conor tiene que tomar una decisión de una vez. Si decide esperar hasta agosto o setiembre para regresar, eso significará que habrán pasado dos años desde que ese cinturón se defendió y eso no puede suceder", señaló.

Y es que The Notorious, se ha rehusado a defender el campeonato, situación que no aprueba Dana por lo que ya tiene en agenda el combate entre Khabib y Tony Ferguson, del cual saldrá el rival para McGregor.

"Conor ha ganado mucho dinero y si él quiere pelear o no es su decisión, pero el cinturón debe moverse. Haremos Khabib contra Tony, el ganador enfrentará a McGregor. Pero si Conor no quiere pelear, la pelea entre Khabib y Ferguson debe ser por el título indiscutido, no por el interino", sentenció.