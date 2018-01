Zague, nuevo comentarista deportivo en TV Azteca

Esta noche en las instalaciones de TV Azteca se dio la bienvenida a uno de los ex futbolistas más reconocidos de México, Luis Roberto Alves 'Zague', quien aportará su conocimiento y experiencia a Los Protagonistas, el mejor equipo de especialistas y comentaristas integrado por Luis García, Cristian Martinoli, Jorge Campos, Carlos Guerrero, entre otros más, rumbo al Mundial de Futbol de Rusia 2018.

"Me siento muy honrado, muy feliz de ser parte de un gran equipo, un equipo de triunfadores, de profesionales que han demostrado con su calidad, con su experiencia, con su profesionalismo el por qué hoy día son el número uno en deportes", comentó "Zague" al ser presentado en Los Protagonistas.

El ex futbolista también señaló, "me siento muy conmovido por la recepción tan cálida que todos mis compañeros me han manifestado, vengo a aportar mi granito de arena para cooperar y trabajar para que este equipo sea más triunfador y más ganador".

Por su parte, Alberto Ciurana, Director General de Contenido y Distribución de TV Azteca, se congratuló con la llegada de Luis Roberto, "estoy muy contento de que un integrante tan importante del futbol como lo es "Zague" se integre a Los Protagonistas, reconozco su gran trayectoria y el gran esfuerzo de todo Azteca Deportes y de Azteca 7″.

Azteca 7 es el canal del Mundial y está listo para traerte la mejor cobertura de este encuentro deportivo que reúne a los amantes del futbol y a Los Protagonistas, uno de los programas deportivos más emblemáticos de la televisión mexicana.

Motivado por este nuevo reto profesional que inciamos hoy. Ahora nos veremos en @AztecaDeportes. Saludos a la banda✌🏻 pic.twitter.com/5RwGx9JREA — Zague (@LRZague) January 13, 2018

