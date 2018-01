Zidane defiende a sus jugadores, tras derrota en la Liga

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, lamentó la ausencia de pegada de su equipo pero tras otro mal resultado en el Santiago Bernabéu, defendió nuevamente a sus jugadores al asegurar que no les puede "reprochar nada".

"Es difícil porque al final nosotros hicimos todo, tuvimos muchas ocasiones para hacer gol y no quiere entrar, es una mala racha y es difícil para mis jugadores porque lo que han hecho no les puedo reprochar nada", manifestó.

"La única cosa que veo es que vivimos un mal momento. Es una derrota difícil porque no merecimos este resultado. Dentro de todo lo negativo hay que buscar lo positivo y tenemos un partido el jueves para intentar ganar y cambiar esta mala racha. No hay más remedio, es complicado pero es lo que nos toca vivir", añadió.

Zidane intentó buscar razones al mal momento de su equipo y se mostró convencido de que pronto llegará la reacción a su peor momento desde que se hizo cargo del Real Madrid.

"Muchos piensan que es mala suerte, pero sobre todo es porque el balón no quiere entrar, lo intentamos de todas las maneras y no quiere entrar. La explicación que tengo es que vamos a llegar un partido y la mala racha la vamos a cambiar, no se si el jueves o el domingo, pero seguir pensando que el futbol es así, que hemos tenido muchas cosas buenas y ahora nos está tocando un momento duro".

Descartada la Liga, el técnico madridista intentó ser optimista enfocando la Liga de Campeones y la Copa del Rey. "Conocemos la situación y sabemos lo que nos toca, tenemos la Copa y la Champions dentro de un mes. Es una situación difícil porque nunca la hemos vivido, para los jugadores es complicado porque luchamos, peleamos, tenemos juego pero no quiere entrar".

"Hay que meterla. Lo que pasó no lo podemos cambiar, estamos doloridos por este palo pero no vamos a cambiar nuestra mentalidad de seguir adelante y luchar. Puede ser mental, afecta cuando no se gana", manifestó.

Tras mostrarse molesto en sus últimas comparecencias con la crítica, en esta ocasión Zidane aseguró que respeta a los que aseguran que su Real Madrid ha tocado fondo.

"Cada uno puede opinar, la única cosa es que vamos a seguir porque tenemos cosas para demostrar que hay que contar con el Real Madrid porque hay vida y esperanza. En el futbol cada tres días tienes un partido. Cuando las cosas van mal tienes posibilidad de cambiar y lo vamos a hacer siendo una piña y pensando cada uno en hacer las cosas para ayudar al compañero", dijo.

La reacción llegará para Zidane pensando "en ganar un partido", sin mirar más allá y de los últimos pinchazos opinó que no han sido justos. "En Vigo merecimos y empatamos, en Copa igual y ahora es otro palo. Vamos a pensar que el jueves lo vamos a cambiar".

Y defendió la forma de atacar y buscar goles. "No creo que seamos previsibles, hemos tenido ocasiones desde los centros y más cosas, hemos tirado a portería para hacer goles. En futbol hay dos equipos y hay que meter un gol más que el adversario. Lo intentamos, no se si somos previsibles, pero preparamos los partidos y hay un momento que es difícil para los jugadores porque el balón no entra. Intentamos hacer daño al rival y hemos tenido ocasiones para hacer goles", sentenció.

