Deportistas argentinos apoyan a Emmanuel Ginóbili

No cabe duda que tener amigos, conocidos o simplemente apoyar a tus compatriotas, suele ser una de las cuestiones que muy pocas personas tienen en nuestros días, ya que existen "prioridades" que nos impiden hacer lo que consideramos como seres humanos.

En esta ocasión, un voto a la solidaridad fue el que dieron los argentinos Lionel Messi, Sergio Agüero y el tenista Juan Martín del Potro, después de tener en común un pensamiento positivo hacia el apoyo al basquetbolista Emmanuel Ginóbili, para que metan al sudamericano al partido de Estrellas de la NBA.

Messi, por medio de su perfil de Facebook, pidió que voten por Ginóbili.

Por su parte, el actual jugador del Manchester City, Kun Agüero, hizo lo propio.

Mientras que el medallista olímpico en Río 2016, Juan Martín del Potro, no se quiso quedar atrás.

Apoyemos a @manuginobili que merece ir de nuevo al #AllStar y mucho más. #NBAVote Manu Ginobili 🏀🙌

Cada RT es un voto!

Let’s all support @manuginobili. He deserves to be in the #AllStar once again, and much more!!

Please RT!!

— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) January 14, 2018