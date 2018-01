Ex pareja de Lewis Hamilton saca los ‘trapos sucios’ del piloto

Verónica Valle fue pareja del piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, y lo acusó de maltratarla psicológicamente al burlarse de su peso y su apariencia.

En declaraciones para el diario británico The Sun, la modelo señaló que el británico es “un personaje extraño” y que “puede cambiar de estado de ánimo muy rápidamente”.

Valle dio a conocer que se conocieron en 2015 cuando Hamilton después de que la contactara por Instargam y le pagara el vuelo de Houston, Texas, hacia Barbados.

Contó que el piloto de Mercedes se burlaba de ella por su peso y no se contenía pese a que eran pareja y aunque no estuvieran solos. "Él me llamaba gorda adelante de todos sus amigos. Si yo era la primera en ir a buscar comida, él me decía: '¡Mírate, estás tan gorda!'. Me decía que comía demasiado, justo antes de ir a servirme. ¿Quién le hace eso a una mujer?”, declaró.

De igual forma, la joven de 26 años reveló que Lewis la comparaba con un Oompa Loompa, personaje de la película ‘Charlie y la fábrica de chocolate’. "Una vez estaba con algunas chicas en la habitación y en cuanto entré comenzó a burlarse de mí. Él dijo: 'Wow, eres tan brillante que te ves como un maldito Oompa Loompa’”, relató.

Por último, también dijo que el cuatro veces campeón de la Fórmula 1 tiene una fobia con los baños. De acuerdo a las palabras de Verónica, él no permite que nadie use los inodoros que considera mucho y si alguien llega a hacerlo, reacciona de manera violenta.

Verónica Valle agregó que terminó esa relación tóxica cuando se dio cuenta que lo único que busca Hamilton era tener sexo con ella.

