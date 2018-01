West Ham regresa a 'Chicharito' Hernández

Javier 'Chicharito' Hernández se encuentra enfermo de salud, por lo que el West Ham decidió que no entrenara con el equipo y que mejor regresara a casa.

"Chicharito vino esta mañana y fue enviado a casa porque se sentía mal, y no sabemos si estará bien para mañana. Parecería ser gripe pero no lo sabemos a ciencia cierta. Lo bueno es que no tenemos que elegir el equipo hoy. Veremos cómo está todo el mundo por la mañana y nos daremos quien está disponible", informó el club en su página web.

Por otro lado, el ex futbolista e histórico del West Ham, Tony Cottee habló sobre el poco desempeño que ha mostrado 'Chicharito' durante su estadía con el equipo, afirmando que siente pena por él. "Estoy preocupado por él, porque creo que el delantero moderno necesita hacer más para el equipo que mandar el balón a la red. Creo que es el mejor definidor que tiene el club, pero necesita empezar a hacer goles", afirmó para Sportingbet.

