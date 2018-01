Chivas no cambiará su filosofía de juego

El proyecto de Matías Almeyda atraviesa por un bache de resultados: sólo seis triunfos en los últimos 30 partidos. En muchas ocasiones, le ha pasado lo que el sábado pasado. Cuando el marcador estaba empatado ante Cruz Azul, se lanzó al frente en busca de la victoria. En lugar de eso, acabó derrota por 3-1, pero esa esencia de ir siempre al frente no se modificará. Así lo aseguró el lateral izquierdo Edwin Hernández.

“Si le diéramos gusto a todos cada quien daría su opinión. Nosotros tenemos una filosofía, tenemos un tipo de juego y con eso vamos a morirnos. Si vamos a jugar al punterazo y nos tiramos todos atrás, después nos van a putear a que por qué no salimos, aunque ganemos. ¿Entonces, a quién le das gusto? Lo importante es seguir con el proceso que hasta ahora se viene manejando y tener esa identidad de juego y futbol. Sabemos que así, tarde que temprano se van a dar los resultados. Es un trabajo duro, nosotros lo sabemos y vamos a seguir así hasta que nos dé”, explicó.

“Es difícil asimilarlo porque a uno no le gusta perder, trabajamos para ganar. Si estamos afinando esos detalles: sabemos que nos ha faltado contundencia y poner atención, pero siempre tratamos de buscar el triunfo. Podríamos jugar como sea, pero eso no es lo que caracteriza a Chivas. Este es un equipo que saldrá a jugar bien, es el estilo que tenemos. Más allá que nos va costar partidos, no vamos a cambiar nuestra filosofía por ganar como sea”, agregó el “Aris”.

“Chivas es un club grande, como tal debe jugar así y no ratonero. Vamos a morir con esa, así logramos un campeonato y así seguiremos trabajando. No hay por qué cambiar, sinos dio resultado una vez, nos volverá a dar. A Chivas así se le exige, a cualquier club grande del mundo se le exige que gane y juegue bonito”, aseguró el defensa de Chivas.

A pesar de los malos resultados tanto del torneo pasado como en el arranque del Clausura 2018, el Guadalajara se aferra a su filosofía. “Lo importante de este equipo y lo que siempre ha manejado es salir a la cancha a ganar. Eso es ser protagonista, tampoco podemos ahora pensar que debemos ganar como sea, porque ese no es nuestro trabajo. Podemos tirar la pelota y ganar 1-0, pero no es así, este es un equipo que se ha identificado con el buen trato de la pelota. Seguiremos así, tratando de sumar y ganar como sabemos: jugando al futbol”, concluyó Hernández.

