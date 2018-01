Chivas tiene un plantel corto, según Edwin Hernández

Clubes como Tigres, Monterrey, América y Cruz Azul son considerados los más fuertes de México. Comparado con ellos, Edwin Hernández aseguró que Chivas tiene un plantel corto y plagado de juventud. Admitió que para su equipo es difícil competir, aunque aclaró que se podrá hacer con buen juego de conjunto.

“Sabemos el proyecto que tiene Chivas y tampoco es fácil saber que es un torneo con mucho extranjero. Los equipos cada vez se refuerzan mejor, va más allá de ponerle corazón y huevos, también tiene que haber mucha calidad. Si bien somos un equipo moderado, con jugadores de calidad, estamos todavía un poco cortos de plantel. Llevamos un proceso y estamos tranquilos con el trabajo que venimos haciendo, con lo que hace Matías hasta ahora. Estamos respaldando 100 por ciento a Matías. Estamos comprometidos y debemos trabajar al doble porque cada vez los equipos son más fuertes”, explicó este martes.

“Trajeron a Gael (Sandoval) y a Roni, así le digo yo (Ronaldo Cisneros), son jugadores jóvenes que tampoco es como que vamos a decir… sí tienen mucha calidad, pero todavía no llega el tope que digas ‘trajeron a esta bomba para sacar al equipo adelante’. No es así. Somos un equipo que se caracteriza por el funcionamiento de todos y no por lo individual, va más por ahí. No son jugadores que vienen a resolver el bachecito que tenemos”, asegura.

“Tienen que trabajar, se deben adaptar a lo que nosotros jugamos y es complicado. Son jóvenes, no se les puede cargar todo, somos 11 y si perdemos somos todos. Sí estamos cortos porque no somos un equipo con 11 en la banca que también sean de gran calidad. Tenemos mucha juventud, son jugadores que van empezando y tienen que tomar esa experiencia”, sentenció el jugador de Chivas.

Paciencia de los aficionados

Enseguida, Edwin Hernández, lateral izquierdo de Chivas, pidió a los aficionados paciencia. Según su opinión, los rojiblancos deberán comprender que el plantel del Rebaño Sagrado no es tan vasto como el de otros clubes. Además, se necesita un proceso para que los jóvenes del equipo maduren.

“Si necesitamos que la gente también entienda que es un proceso. Que exija porque tiene todo el derecho de exigir, el presidente también nos lo pide, nuestras familias también lo piden. No es fácil llevar una seguidilla de derrotas y tampoco es sano. Vamos a seguir por el camino y sabemos que seguramente llegará el resultado. Ojalá no en la fecha ocho como el torneo pasado, sino este fin de semana (contra Necaxa)”, detalló el “Aris”.

“No decirle a la gente que sea apapachadora, ni me voy hacer el mártir para decir que nos ayuden. Que vayan y exijan, pero también que tengan consciencia y saber cual es tu equipo en este momento. Si tenemos calidad, pero tampoco tenemos un plantel como el que tiene otros. No puedo exigir lo que no tengo. Sí hay un buen equipo, me gusta cómo juega, a veces no se va ganar, pero se va a entregar. Es lo que se puede exigir: no bajar los brazos, siempre tratar de ganar, pero jugando bien al futbol”, finalizó el jugador de Chivas.

