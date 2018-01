VIDEO: Damm aseveró que el cohete pudo explotarle en el ojo

El jugador de Tigres, Jurgen Damm, habló sobre el suceso que le cambió la vida en las pasadas fiestas decembrinas, donde quedó marcado, literalmente, por un error de cálculo tras prender juegos artificiales.

"Tuve un accidente con un cohete. Estuvo mal cómo lo prendí y cómo me acerque a él, entonces cuando vi que no prendía, me acerco y fue cuando me explota", fueron las primeras palabras del elemento felino.

Damme mandó un mensaje para todas aquellas personas que les gusta pasar tiempo con dichos artefactos. "Que haga conciencia toda la gente que obviamente no deja nada bueno la pirotecnia", pues aseveró que pudo ser peor la situación que en ese momento lo mantuvo en peligro en algunos instantes.

"Tuve mucha suerte. Los médicos que me trataron, el oftalmólogo, mucha gente, me dijo que llegan muchos niños y personas con laceraciones fuertes y hasta no pueden ver, por lo que es importante no usarlas".

El dorsal 25 del conjunto del norte compartió que estuvo a punto de "perder un ojo". "Tuve quemaduras de segundo grado. ¡Gracias a Dios no me dio en el ojo. Sin poder ver bien no podía jugar futbol, entonces fueron momentos complicados, de mucha angustia".