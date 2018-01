VIDEO: La Tota etiqueta de ‘agachones’ a directivos de León

Antonio Carvajal, ex mundialista y olímpico con la Selección Mexicana, despotricó en contra de la Directiva de León, después de traer al delantero estadounidense Landon Donovan, quien vestirá los colores del conjunto "felino" para el Clausura 2018 y Apertura 2019.

El ex portero "Tota", como es apodado, habló en exclusiva para el programa de deportivo Futbol Picante de la cadena televisiva ESPN, donde dejó en claro que la decisión de optar más por la mercadotecnia en lugar del aprendizaje del deporte, no es respetar a tu país.

“Me molesta que lo haya contratado el equipo de León, pero como siempre, como buenos mexicanos: agachones. Insisto, me indigna que se haya traído a esta persona. Lo siento por mis amigos, los directivos del equipo, pero es lo que yo siento. Nunca he sido hipócrita”, fueron las primeras declaraciones del cinco veces mundialista.

“¿Cómo es posible que se haya traído a un jugador que estuvo un año y medio sin jugar. No lo entiendo, la verdad. ¿Mercadotecnia? Ojalá le de resultado”, aseveró.

El “Capitán America” no es bien visto para quien dejó de lado la oportunidad de defender los colores del Real Madrid, ya que considera que obtener los servicios del futbolista norteamericano no fue la mejor decisión para nuestra nación.

“¡Fue una burla! Yo me siento orgulloso de haber defendido la puerta de México en tantos mundiales y sí me molesta que seamos tan agachones y nos importe un pito lo que digan de nuestro país”, siguió. “No me cae mal, me cae pésimo. Bienvenido todo aquél que venga a dejar escuela. Él (Donovan) viene de acabado”.

Al final, reconoció que en caso de que Landon Donovan ayude a los “esmeraldas” a coronarse en algún certamen, aseguró que no sería gracias al ex elemento del Bayern Münich, sino a todos los que conforman el club.

“Yo no le debo nada a él y mi molestia está clara. Si es campeón no jugó sólo, sino con equipo”, sentenció.

