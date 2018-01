Almeyda ve a otros equipos mejor reforzados que Chivas

Matías Almeyda, fue claro este miércoles: ve a otros nueve equipos mejor reforzados que Chivas. Y eso, reconoció el técnico, pone en desventaja al Rebaño Sagrado al momento de competir. Aunque aseguró, eso sí, que el club rojiblanco no dejará de luchar por conseguir buenos resultados.

“Jorge (Vergara) es consciente de lo que vamos viviendo y lo que tenemos, es el más consciente de todos. Nosotros entrenamos para seguir ganando, pero también debemos ser sinceros que los demás se reforzaron mucho más que nosotros. Desde ahí, tenemos desventaja, pero a la cancha entramos 11 contra 11. Creemos mucho en nuestro trabajo y lo que pueda rendir el equipo, porque no olviden que ganamos (títulos) como equipo, no por estrellas o figuras. Se ganó por equipo, porque tenemos un grupo de jugadores y seres humanos espectacular”, explicó.

“Desde ese lugar le vamos a dar la lucha que merece esta institución, pero ponernos acá y decir que estamos a la par de cualquier equipo es mentirle a la gente. Nuestro esfuerzo está intacto, pero los demás han reforzado mejor que nosotros. Viéndolo así, está Monterrey, Tigres, León, América, Cruz Azul, Pumas, Querétaro, Santos, Pachuca. Nosotros lucharemos con lo que tenemos, con nuestro sistema, pero siendo conscientes que los demás equipos se han reforzado mejor”, continuó.

Enseguida, el entrenador de Chivas aclaró que al hablar de otros clubes no asume una posición de víctima. El Guadalajara peleará con las armas que tiene, así lo aseguró Matías Almeyda. “No estoy diciendo que vamos a perder, digo que saldremos a ganar en cualquier cancha, pero sí hay una desventaja porque si un club invirtió 30 millones de dólares y otro sólo un millón, la información debe ser esa. Nosotros ganamos un doblete así y fue muy bueno lo que hicimos”, dijo.

No le trajeron refuerzos

Durante el pasado mercado de transferencias, Chivas contrató a Walter Gael Sandoval y Ronaldo Cisneros. Son dos jóvenes provenientes de Santos Laguna que suman para el futuro del equipo. Pero Matías Almeyda reveló este miércoles que pidió tres verdaderos refuerzos, pero la directiva no pudo comprarlos.

“Sí obviamente uno siempre se queda con ganas de traer jugadores. A veces no se puede porque cuestan mucho y la institución no puede invertir. Tenía dos caminos: aceptar o irme… decidí quedarme. Quería tres jugadores, la dirigencia sabia y no pudimos”, admitió.

Además de que no le llevaron refuerzos, la directiva le quitó algunos jugadores importantes, como Carlos Fierro y José Juan Vázquez. “Hay algunos temas internos por los que se tomaron esas decisiones. Este semestre lo lucharemos como siempre y esperemos que en julio podamos reforzarnos. Hablamos, tenemos diálogo y entiendo diferentes situaciones, pero quedan de puertas para adentro. Debemos ser claros al darle el mensaje a nuestra gente: no vamos a dejar de luchar por los objetivos, pero siendo realistas. Los demás se han reforzado bien y nosotros apostamos por dos jóvenes que en el futuro le rendirán a Chivas”, afirma.