Descarta Zelarayán oferta de River Plate para dejar Tigres

Lucas Zelarayán acabó con los rumores que lo vinculaban con el equipo argentino, River Plate. El Chino negó que haya tenido un acercamiento con la escuadra argentina y reiteró su compromiso con los Tigres con quien se encuentra enfocado y listo para competir por un puesto titular: “Estoy tranquilo, nunca me puse nervioso para nada, estoy en Tigres y estoy pensando en el partido del sábado, ojalá me toque jugar unos minutos”, declaró.

Zelarayán agregó que “la oferta la harían al club, no a mí. No tengo que escuchar nada, el club analizará y simplemente me tengo que dedicar a mi trabajo, a este gran club al que me debo, tengo que seguir pensando en esto y no pensar en otra cosa”.

El argentino no tuvo mucha participación durante el 2017, debido a una lesión que le hizo perder la titularidad, por lo que ahora que se encuentra bien físicamente buscando aprovechar los minutos que le dé Ricardo Ferretti.

“Uno no puede caer mentalmente, el que cae pierde, me tocó en 2016 jugar 90 por ciento como titular y ganar un campeonato, ahora no me tocó tanto, hay que estar fuertes de la cabeza y aprovechar la oportunidad”, comentó.

Mencionó que siempre busca dar lo mejor de sí, pues la competencia en Tigres es alta, pues hay muchos jugadores que participan en sus selecciones.

“Tigres es uno de los mejores equipos del continente, no tengo duda y la competencia interna es fuerte. Compito con jugadores de Selección y eso me obliga a estar siempre bien, no puedo decaerme”, dijo luego de la práctica de los felinos en el polideportivo de la UANL.