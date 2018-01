'Yo nunca dije que no': Cristian Mijares a Miguel Berchelt

El boxeador mexicano, Cristian Mijares, se tomó el tiempo para aclarar la polémica sobre la cancelación del combate ante Miguel Berchelt, afirmando que él nunca se echó para atrás, sino que fue falta de organización por parte de las promotoras.

"Voy a decir la verdad, yo nunca dije que no. Es más, no tuve navidad ni año nuevo por estar entrenando para la pelea, no tuve nada que ver en que se haya cancelado, fue problema de las promotoras. Se me hizo una falta de respeto sus declaraciones de Berchelt que según yo dije que no, lo cual no es cierto pero las respeto", explicó.

Cabe señalar que durante un evento exclusivamente de boxeo, Mijares recalcó que este 2018 será el último año que lo veremos en dicho deporte, porqué ahora sí ya piensa en su retiro, afirmando que dará lo mejor de él para conseguir otro campeonato mundial.

