Oficializan transmisiones de los tradicionales sábados de Box

Televisa Deportes oficializó la transmisión de los tradicionales sábados de box para este 2018, en donde prometen utilizar la mejor tecnología en cada una de ellas, y así ofrecer a los espectadores los combates más relevantes a lo largo del año dentro de nuestro país.

Entre los asistentes estuvieron: Alberto Sosa, director general de Televisa Deportes; Francisco Javier González, director editorial; Oswaldo Kuchle, director general de Promociones del Pueblo; Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); así como los boxeadores Jhonny González, Cristian Mijares, Abner Mares, Misael Rodríguez, Mariana ‘La Barby’ Juárez, Ibeth ‘La Roca’ Zamora, entre otros.

La televisora de Chapultepec incluirá durante cada transmisión distintas historias de boxeadores, previo a los combates. “Arrancamos el 2018 con todo, iniciando el próximo 27 de enero con la pelea de Jorge Linares; en febrero tendremos Miguel Román, gran boxeador y quien dio un gran combate hace poco; en Marzo tendremos a Christian Mijares, seguido de ello también tendremos las peleas de Mariana ‘La Barby’ Juárez y Jhonny Gónzalez”, comentó Alberto Sosa.

Por otra parte, Mariana Juárez habló sobre los 20 años de carrera profesional que cumplirá este 2018, “cuando inicié no existía el boxeo femenil, y fueron tiempos difíciles en donde teníamos que tocar muchas puertas y picar mucha piedra, no contábamos con el apoyo suficiente, pero gracias a Dios ya son casi años de protagonizar peleas, y me da gusto que haya nuevas chicas, las cuales tienen mucho potencial y ustedes ya lo verán a través de la pantalla”, declaró.

Cabe señalar que a lo largo de este 2018, serán transmitidas como mínimo 40 funciones, las cuales estarán sábado a sábado, sin interrupción de calendario, aún cuando este el Mundial de Rusia, afirmando que hay público específico en el Box.

También desean repetir la misma mecánica del año pasado en contar con una pelea en el Zócalo de la Ciudad de México, esperando que Abner Mares sea el protagonista de la misma. Además de que también esperan poder realizar una función en el Bosque de Chapultepec.

La principal estrategia para llegar a más gente es llevar los combates a la tierra de origen de los distintos boxeadores, en tanto, se está ampliando la posibilidad de una pelea estelar con Ibeth ‘La Roca’ Zamora en el Estado de México, con su gente y en su ‘barrio’.

