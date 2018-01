Rafa Márquez no podrá estar en el primer duelo de preparación del Tri

La Selección mexicana iniciará su preparación rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018 el 31 de enero, ante Bosnia y Herzegovina. Al no ser Fecha FIFA Juan Carlos Osorio sólo podrá recurrir a jugadores de la Liga MX; sin embargo no contará con Rafael Márquez ya que no tiene visa para poder ingresar a Estados Unidos, donde se realizará el encuentro.

Esto lo confirmó Dennis te Klose, director de selecciones nacionales, para el diario El Universal. “Lamentablemente no estará para ese partido… Respetamos mucho a Rafa Márquez, es un líder, un referente y quisiéramos contar con él, pero no es posible por ahora”, declaró.

El jugador del Atlas no cuenta con la visa debido a los problemas legales que tiene con el Departamento del Tesoro estadounidense después de que fuera acusado de lavar dinero y ser prestanombres para el presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández.

En un principio, Márquez tuvo que dejar de jugar con los rojinegros pero al final recibió el permiso para poder volver a la actividad en México; no obstante aún no hay fecha para que l conflicto llegue a su fin.

“Queda fuera de nuestra jurisdicción, eso es cosa de tribunales, eso lo deben ver sus abogados, pero repito, nosotros esperamos tener a Rafa en la Selección nacional, lo más pronto posible”, agregó Te Klose.

