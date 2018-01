Aficionado de Vikingos festejó tanto que se rompió el tendón de Aquiles

Fueron miles los seguidores que 'enloquecieron' con el triunfo de Minnesota Vikings frente a New Orleans Saints. La celebración llevó a uno de los fanáticos hasta el hospital, luego de que se lesionara el tendón de Aquiles del pie izquierdo tras un salto.

Brendan Koop, se encontraba junto a su esposa e hijos, cuando Stefon Diggs consiguió el touchdown de la victoria durante los últimos segundos del juego. Luego de esto, el hombre brincó de alegría y comenzó a sentir un dolor muy fuerte que lo llevó hasta el nosocomio.

A través de Twitter el seguidor compartió una fotografía de su tobillo y escribió: "Literalmente me arranqué el tendón de Aquiles izquierdo celebrando el último juego de Vikings. En urgencias ortopédicas en lunes".

Big thanks to the @Vikings for brightening our day and distracting me from my “football” injury! Class organization. #Skol #BringItHome pic.twitter.com/UJjmzwl7iC

— Brendan Koop (@BrendanKoop) January 18, 2018