Adebayo Akinfenwa se niega a ser jugador del Chelsea

El delantero del Wycombe Wanderers, Adebayo Akinfenwa se negó a la posibilidad de formar parte del Chelsea, debido a las normas de Antonio Conte con sus jugadores, quien no le permitiría consumir su comida favorita.

Debido a la necesidad de los 'Blues' en fichar a un nuevo delantero, un usuario de Twitter sugirió al inglés, mismo que minutos después respondiera bromeando con su negativa de sumarse a la escuadra del Stamford Bridge.

Akinfenwa, quien es uno de los jugadores más fuertes del balompié inglés afirmó sentirse halagado sobre los rumores que lo asociaron con el actual Campeón de la Premier League; sin embargo, recalcó que debido a las exigencias de Conte, no podría aceptar unirse a la plantilla debido a su amor al pollo.

Woke up hearing the Chelsea rumors, I’m flattered ❤️ but I’ve heard Conte don’t allow chicken at the training ground sorry can’t do it 🤣🤣🤣🤣 #ForTheLoveOfChicken https://t.co/nSoBwmdvGa

— daRealAAkinfenwa (@daRealAkinfenwa) January 19, 2018