Casillas desaprueba la renovación de Piqué con Barcelona

Tras darse a conocer que el defensa Gerard Piqué jugará con el Barcelona hasta 2022, el portero Iker Casillas bromeó con el catalán y publicó que no era merecida su renovación.

A través de su cuenta de Instagram, el portero del Porto publicó una foto de su faceta como modelo, a lo que Piqué desaprobó su calzado y comentó: "Los zapatos son delito".

El ex guardameta del Real Madrid no dejó pasar la oportunidad y contestó: "Era la moda de la época. Por cierto, renovación NO MERECIDA".