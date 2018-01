ENTREVISTA: "Críticas al toreo son por total desconocimiento”, Antonio Lomelín

El joven matador de 25 años decidió seguir los pasos de su famoso papá y está en camino a ello, pues ya confirmó su alternativa en la Plaza de Toros México

El destino de Antonio Lomelín no podía ser otro. Hijo del gran matador mexicano del mismo nombre, ahora este joven torero ha comenzado a forjar su propio camino dentro de esta profesión.

Pero va paso a paso, por lo pronto ya confirmó su alternativa ni más ni menos que en la Monumental Plaza de Toros México el pasado 7 de enero, y buscará cumplir su sueños: “Tengo muchos. Ojalá que pudiera conseguir una parte de lo que consiguió mi padre, algo que es muy difícil porque la verdad es que logró mucho y llegar a ser figura es casi un milagro, por eso hay tan pocas. Ojalá que Dios me lo permita”, afirmó el joven de 25 años.

¿Qué significa para ti seguir esta tradición familiar dentro del toreo?

— Como en todas las profesiones, ésta es una vocación, uno no elige seguir una carrera tan complicada, yo creo que naces con esto y con el paso del tiempo lo desarrollas.

¿Crees que el apellido puede pesar o al contrario, será una aliado para abrirte puertas?

— De las dos. Al principio me ha funcionado muy bien el apellido. Ganaderos, empresarios, toreros me han abierto las puertas de su casa para entrenar, pero estoy consciente de que ya el lugar uno se lo tiene que ganar por sí solo, si no aprovechas esas oportunidades es difícil que vuelvan.

¿Tu padre sabía que querías seguir sus pasos?

— No, no lo supo.

¿Qué crees que hubiera pensado de tu vocación por ser torero?

— Mi mamá me cuenta que cuando era chico, un año, dos, agarré una toalla del baño para torear. Mi papá se volvió loco de felicidad, pero eso era un juego, a la mejor si se lo hubiera tomado en serio me hubiera dicho que no, no lo sé.

¿Te hubiera gustado tenerlo a tu lado en este inicio de tu carrera?

— Por supuesto, y muchas cosas hubieran cambiado para bien, pero bueno la realidad es que no está y hay que abrirse hueco como sea.

Él no está pero también has tenido al lado a gente como Pablo Hermoso de Mendoza, que fue testigo en tu alternativa…

— El maestro se ha portado muy bien conmigo, llevamos muy buena relación y estoy agradecido con él.

¿Cómo te sentiste en la confirmación de tu alternativa en la Plaza México?

— Bien, fue un sueño llegar a confirmar la alternativa en esa histórica plaza.

¿Cuál es tu opinión sobre las críticas al toreo por el maltrato a los bureles?

— Es total desconocimiento, un toro de lidia no se puede comparar con ningún otro animal. Tu llevas una vaca o un toro de engorda y le pegas un puyazo o le das banderillas y no vuelve. El toro es lo contrario, con eso se crece y sigue peleando. Son ganas de no ver las cosas.

¿Estás consciente del riesgo que significa la práctica de esta actividad?

— Por supuesto, es una profesión muy seria en la que uno se juega la vida pero como te repito, es algo vocacional y no está al alcance de cualquiera.

EN CORTO…

¿Quién es Antonio Lomelín?

Hijo del célebre matador de toros Antonio Lomelín quien triunfó en las plazas más importantes del mundo. Abrió la puerta grande de Madrid dos veces y en la Plaza México cortó tres rabos. Fue una de las máximas figuras del toreo en los años 80.

-Antonio Lomelín Jr. nació en la Ciudad de México el 2 de enero de 1993.

-Debutó como becerrista en Patones, España el 20 de junio de 2009. Alternó con Juan Miguel y Lorenzo Sánchez.